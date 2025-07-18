Есть политическая договоренность, – Свириденко прокомментировала сделку по продаже дронов США

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп достигли политической договоренности. Она касается инвестиций в производство и продажу украинских дронов Соединенным Штатам.

Такое заявление Свириденко сделала во время встречи с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.

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Что сказала Свириденко о договоренности между Украиной и США?

По словам премьер-министра, сейчас речь идет об инвестициях в расширение производства в Украине.

Есть политическая договоренность. Сейчас уже новый министр обороны Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Далее уже будет техническая работа,

– объяснила Свириденко.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский рассматривают возможность заключения "мегасделки", по которой Соединенные Штаты купят испытанные в боях украинские дроны в обмен на согласие Киева приобрести ряд американских вооружений.

Стоит отметить, что эта сделка могла бы стать переломной для армии США и национальной безопасности в целом. Все из-за того, что американские технологии отстают от российских и китайских, а военные не имеют достаточных навыков ни для использования БПЛА, ни для защиты от них.