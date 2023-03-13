Россия шантажирует ООН в переговорах по экспорту зерна: в Украине отреагировали

18 марта завершается срок действия так называемого "зернового соглашения". Поэтому ООН начала переговоры с Россией по продолжению инициативы. Однако Москва использует шантаж.

В России решили выступить за продление соглашения только на 60 дней. Таким образом, Москва пытается достичь того, чтобы ее сельскохозяйственная продукция также попадала на мировой рынок.

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Что задумали в Москве

С момента подписания в Стамбуле "зернового соглашения" его продолжат во второй раз. В первый раз это было в ноябре 2022 года. Тогда стороны согласились на продление на 120 дней.

Теперь же замглавы МИД России Сергей Вершинин настаивает на том, чтобы продлить соглашение только на 60 дней. Москву возмущает, что она не может поставлять свои товары на мировой рынок, а Украина делает это. Вершинин заявляет, что Запад создает препятствия для того, чтобы Россия не могла поставлять зерно и удобрения другим странам.

Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней,

– заявил Вершинин.

Представитель российского МИД говорит, что Россия "пересмотрит свою позицию, когда будет ощутим прогресс в нормализации российского аграрного сектора". То есть Москва взялась шантажировать ООН, мол, либо Россия получает разрешение на экспорт своего зерна и удобрений, либо будет блокировать работу зернового коридора.

Реакция Украины

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что, в соответствии с подписанными в Стамбуле соглашениями, продолжение инициативы должно быть по меньшей мере на 120 дней. То есть российские стремления продлить только на 60 дней являются нарушением заключенных соглашений.

Договор Черноморской инициативы предусматривает не менее 120 дней продолжения, поэтому позиция России продлить соглашение всего на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы,

– подчеркнул Кубраков.