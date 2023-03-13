У Росії вирішили виступити за продовження угоди тільки на 60 днів. Таким чином Москва намагається досягти того, аби її сільськогосподарська продукція також потрапляла на світовий ринок.

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Що задумали у Москві

З моменту підписання у Стамбулі "зернової угоди" її продовжуватимуть вдруге. Уперше це було в листопаді 2022 року. Тоді сторони погодилися на продовження на 120 днів.

Тепер же заступник голови МЗС Росії Сєргєй Вершинін наполягає на тому, щоб продовжити угоду тільки на 60 днів. Москву обурює те, що вона не може постачати свої товари на світовий ринок, а Україна робить це. Вершинін заявляє, що Захід створює перешкоди для того, щоб Росія не могла постачати зерно та добрива іншим країнам.

Російська сторона, відзначаючи пакетний характер запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але тільки на 60 днів,

– заявив Вершинін.

Представник російського МЗС каже, що Росія "перегляне свою позицію, коли буде відчутний прогрес у нормалізації російського аграрного сектору". Тобто Москва взялася шантажувати ООН, мовляв, або Росія отримує дозвіл на експорт свого зерна і добрив, або вона блокуватиме роботу зернового коридору.

Реакція України

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що відповідно до підписаних у Стамбулі угод, продовження ініціативи повинне бути щонайменше на 120 днів. Тобто російські прагнення продовжити тільки на 60 днів, є порушенням укладених угод.

Договір Чорноморської ініціативи передбачає щонайменше 120 днів продовження, тому позиція Росії продовжити угоду лише на 60 днів – суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи,

– наголосив Кубраков.