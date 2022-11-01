Украина, Турция и ООН приостановили движение судов "зерновым коридором" на день
Источник:Reuters
Украина, Турция и ООН экстренно приостановили действие Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября. Сообщается, что это временное решение.
Представительство ООН в Совместном координационном центре заявило, что Украина, Турция и ООН договорились не планировать движение судов из Украины и в Украину на 2 ноября.
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Приостановка действия коридора временная
В СКЦ подчеркнули, что прекращение действия зернового оридора временное и экстренное.
Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать какое-либо движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября,
– говорится в сообщении.
Там в ведомстве рассказали, что в течение вторника инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.
Что предшествовало
- 29 октября Россия приостановила свое участие в зерновом соглашении. Это в Кремле планировали уже давно, а причиной стали взрывы во временно оккупированном Севастополе.
- После этого в ООН пришли к выводу, что договоренность все равно остается в силе и может работать даже без участия российской стороны. То есть суда будут ходить по коридору, если это будет безопасно и инспекторы организации продолжат их проверять, как положено.
- 31 октября было получено разрешение на отплытие 46 судов. Утром 1 ноября команды ООН и Турции продолжили свои инспекции судов, а из Украины выплыли еще 3 судна. Однако действие коридора резко прекратили после того, как Эрдоган побеседовал с Путиным.