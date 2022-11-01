Украина, Турция и ООН приостановили движение судов "зерновым коридором" на день

Украина, Турция и ООН экстренно приостановили действие Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября. Сообщается, что это временное решение.

Представительство ООН в Совместном координационном центре заявило, что Украина, Турция и ООН договорились не планировать движение судов из Украины и в Украину на 2 ноября.

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Приостановка действия коридора временная

В СКЦ подчеркнули, что прекращение действия зернового оридора временное и экстренное.

Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать какое-либо движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября,

– говорится в сообщении.

Там в ведомстве рассказали, что в течение вторника инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.

Что предшествовало