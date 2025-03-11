У президента ответили, когда Украина может подписать соглашение об ископаемых

Во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии обсуждали соглашение о полезных ископаемых. Стороны подтвердили свои намерения для того, чтобы подписание документа действительно произошло.

Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на вопрос, когда же может быть подписано соглашение об ископаемых между США и Украиной, передает 24 Канал.

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Украина готова к подписанию соглашения

Ранее в заявлении Офиса президента говорилось о том, что страны договорились как можно быстрее заключить соглашение о минералах.

По словам Ермака, это произойдет как только, США определит удобное для себя время.

С украинской стороны все для этого готово. Проект этого документа поддержан правительством Украины, даже определены люди, которые имеют полномочия подписать. Как определит удобным для себя американская сторона, наши партнеры, так это соглашение будет подписано,

– сказал глава ОП.

Он добавил, что это соглашение является рамочным. А потому, как только оно будет подписано, команды начнут работать на более детальным документом.