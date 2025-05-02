Соглашение о недрах позволит лучше защищать небо над Украиной, – Шмыгаль
- Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое будет способствовать защите украинского неба благодаря американским системам ПВО.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал соглашение историческим достижением, что сигнализирует Кремлю о поддержке Украины со стороны США.
Соглашение о полезных ископаемых, которое подписали Украина и США, позволит лучше защищать украинское небо благодаря американским системам ПВО. Также этот договор является важным сигналом для Кремля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 2 мая.
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Какое значение имеет соглашение о недрах
В ночь на 1 мая Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. Денис Шмыгаль назвал этот шаг "историческим достижением".
Соглашение о создании совместного с США инвестиционного фонда это одновременно о том, как нам защитить страну сейчас, и создать платформу для долгосрочного партнерства с крупнейшей экономикой мира в будущем... И это станет лучшей гарантией безопасности,
– подчеркнул премьер-министр.
По его мнению, сейчас для Украины ключевой задачей является продолжение юридически-дипломатической работы и заключение "технических соглашений", которые обеспечат реальные механизмы воплощения партнерства с Соединенными Штатами.
Но важно и другое: это соглашение позволит нам лучше защищать страну здесь и сейчас. Лучше защищать наше небо благодаря американским системам ПВО, лучше защищать нашу землю благодаря современному вооружению,
– добавил Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что подписано соглашение о полезных ископаемых также "сигнализирует" Кремлю, что США остаются с Украиной и будут поддерживать ее.
К слову, ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты стремятся как можно скорее начать реализацию соглашения с Украиной о полезных ископаемых. Все из-за того, что Вашингтон хочет "вернуть деньги американским налогоплательщикам".