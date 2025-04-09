"Прекратите стучать пальцем по соглашению": Зеленский ответил на заявления Бессента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления министра финансов США Скотта Бессента, сделанные в интервью Такеру Карлсону, в частности относительно соглашения о редкоземельных металлах. Тот говорил, что Украина якобы должна была подписать соглашение об ископаемых еще до визита Зеленского в Белый дом.

По словам Зеленского, Бессент выбрал неудачный подход к переговорам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Зеленский прокомментировал заявления Бессента

В интервью Такеру Карлсону Бессент рассказал, что соглашение об ископаемых должны были подписать еще до встречи Зеленского с Трампом. Зеленский ответил на его заявления.

"Я считаю, проблемы господина Бессента в его подходе. Он сказал "Вы сейчас должны это подписать". Я скрывать не буду: у меня есть разные черты, как и у каждого человека, присутствующего здесь. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, "Сейчас надо подписать" – на это я мог только сказать ему "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно". Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной. Я считаю, что мы должны общаться на равных", – говорит Зеленский.

Зеленский также ответил на утверждение Бессента о том, что украинский президент "застрял" в своей роли героя и якобы не получает качественных советов от своего окружения.

"В то утро (в день встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля – 24 Канал) у меня были два диалога – с министром финансов и премьер-министром. Почему только с ними двумя? Потому что у них были две встречи с Бессентом еще до меня. Поэтому я попросил их команды ознакомить меня с положительными и отрицательными сторонами этого документа. И они мне рассказали коротко, не все, но этого мне было достаточно, чтобы понять, что он еще не готов", – вспоминает Зеленский.

Ранее Бессент заявлял, что до визита Зеленского в Вашингтон стороны уже были готовы к подписанию соглашения о редкоземельных металлах, однако из-за позиции Киева этого не произошло. Он также утверждал, что президент Трамп якобы "выгнал" Зеленского из Белого дома из-за конфликта с ним и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

18 марта действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что намеренно спровоцировал Зеленского на спор. По его словам, это было сделано для того, чтобы "заставить Украину делать правильные вещи".