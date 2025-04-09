За словами Зеленського, Бессент обрав невдалий підхід до перемовин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Україна вже виробила позицію щодо угоди про надра: Сибіга назвав одну з вимог

Зеленський прокоментував заяви Бессента

В інтерв'ю Такеру Карлсону Бессент розповів, що угоду про копалини мали підписати ще до зустрічі Зеленського з Трампом. Зеленський відповів на його заяви.

"Я вважаю, проблеми пана Бесента в його підході. Він сказав "Ви зараз повинні це підписати". Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, "Зараз треба підписати" – на це я міг тільки сказати йому "Припиніть стукати пальцем і нумо говорити предметно". Напевне, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних", – каже Зеленський.

Зеленський також відповів на твердження Бессента про те, що український президент "застряг" у своїй ролі героя і нібито не отримує якісних порад від свого оточення.

"Того ранку (у день зустрічі з Бессентом у Києві 12 лютого – 24 Канал) у мене були два діалоги – з міністром фінансів і прем’єр-міністром. Чому лише з ними двома? Тому що у них були дві зустрічі із Бессентом ще до мене. Тож я попросив їхні команди ознайомити мене з позитивними та негативними сторонами цього документу. І вони мені розповіли коротко, не все, але цього мені було достатньо, щоб зрозуміти, що він ще не готовий", – згадує Зеленський.

Раніше Бессент заявляв, що до візиту Зеленського до Вашингтона сторони вже були готові до підписання угоди про рідкісноземельні метали, однак через позицію Києва цього не відбулося. Він також стверджував, що президент Трамп нібито "вигнав" Зеленського з Білого дому через конфлікт з ним і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

18 березня чинний президент США Дональд Трамп підтвердив, що навмисно спровокував Зеленського на суперечку. За його словами, це було зроблено для того, щоб "змусити Україну робити правильні речі".