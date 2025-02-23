Ермак рассказал о переговорах с американскими партнерами по соглашению о полезных ископаемых

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказался о переговорах по соглашению с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах. По словам чиновника, состоялся конструктивный разговор с американской стороной.

В работе над проектом есть продвижение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Что известно о переговорах по соглашению

Как говорит Ермак, он вместе с первым вице-премьер-министром по экономике Юлией Свириденко и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной провели разговор о соглашении о полезных ископаемых.

По словам руководителя Офиса Президента, от американской стороны присутствовали министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц, а также их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.

Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США – наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку – вы с нами все три года вторжения россиян,

– говорит Ермак.

Отметим, что Украина еще не подписала соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах. Однако, руководитель Офиса Президента заявил, что "никто ни от чего не отказывался".