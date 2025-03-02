В США сделали заявление относительно сорванного соглашения о полезных ископаемых

Во время встречи Зеленского с Трампом стороны должны были подписать "рамочное" соглашение о полезных ископаемых. Однако, оно сорвалось после ссоры в Белом доме. Министр финансов сделал заявление относительно соглашения.

Так, Скотт Бессент прокомментировал, рассматривают ли в США возможность подписания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Бессент сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых

Министр финансов заявил, что сорванное соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам не рассматривается.

Пока нет,

– подчеркнул Бессент.

Заметим, что после спора в Белом доме Владимир Зеленский выразил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых. В то же время украинский лидер не считает его достаточным для урегулирования войны. Зеленский отметил, что наше государство хочет мира, но для начала переговоров должно находиться в сильной позиции.

"США хотели это соглашение, мы не против, но мы хотим понимать, какое место в ней займут гарантии безопасности", – подчеркнул президент.

Украинский лидер также сказал, что пока не знает, когда будет подписано соглашение. В то же время отметил, сроки подписания зависят от американской стороны.