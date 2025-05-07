"В этом проблема": что настораживает в соглашении о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых способно принести много позитива для Украины. Особенно в контексте дальнейшего сотрудничества с США. Но тут есть нюансы, на которые трудно не обращать внимание.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, отметив, что народные депутаты уже увидели подписанное соглашение о полезных ископаемых. Однако до сих пор нет двух дополнительных документов, на которые ссылаются в этом соглашении.

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Что не так с соглашением о полезных ископаемых

По словам Чалого, к этому соглашению есть много вопросов, на которые так и нет ответов. Пока непонятно, куда будут распределяться средства и есть ли риск создания "окна" для вывода денег за границу и так далее. Важно, чтобы Украина не получила "пожизненное" соглашение, которое Штатам в будущем не обязательно выполнять.

Там есть много правовых моментов, которые в таких соглашениях не так прописываются. Настораживает сам процесс. Вот если бы все было прозрачно. Вносится пакет с соглашением правильно. Сразу идут предложения по изменению законодательства. Показывают депутатам соглашение об ограниченном партнерстве, на которую есть много ссылок в основном соглашении. Но этого не сделали. Поэтому и идет немного нервозный процесс,

– сказал Чалый.

Есть нюансы относительно того, действительно ли это межправительственное соглашение или межгосударственное. А народные депутаты боятся проголосовать за "кота в мешке".

По его мнению, чисто юридически соглашение находится где-то на грани. Кажется, что юридическая команда пыталась обойти многие моменты и перенести ответственность на парламент. Это все происходило на фоне серьезного давления со стороны Соединенных Штатов. Но худшего сценария удалось избежать.

Соглашение нельзя назвать катастрофическим. Есть много позитива в контексте обороны. Это и сигнал России, и возможность в дальнейшем взаимодействовать с Соединенными Штатами в вопросах безопасности.

Перевешивает ли этот позитив юридические тонкости? Как посол, я сказал бы так. Народные депутаты должны действовать в рамках законности. Они не могут что-то просто "подмахнуть", как и правительство. Поэтому, видимо, многие люди избегают ставить подписи. Некоторые вещи в уголовном законодательстве являются бессрочными. Когда-то были вроде бы хорошие в свое время соглашения, которые поддерживали политики и населения, а уже через некоторое время идут вызовы в правоохранительные структуры. Поэтому нужно максимально взвешенно все пройти с точки зрения чистоты законности Украины,

– отметил Чалый.

Скорее всего, основное соглашение будет ратифицировано в Верховной Раде. Но ясности относительно всего соглашения пока не будет. Политически все зажато в такие рамки, что соглашение нужно продвигать дальше. Ведь оно влияет на доверие и взаимодействие с американскими партнерами.

Добавим, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что соглашение о полезных ископаемых поможет Украине получить больше военной помощи от США в 2025 году.