Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Джонсон поддержал соглашение Трампа по ископаемым

Бывший премьер Британии в интервью Politico отметил, что видел последний проект соглашения по редкоземельным металлам. Джонсон считает, обновленная сделка более благоприятна для Украины, а потому ее стоит подписать.

Он также считает, что только подписание соглашения даст Киеву возможность двигаться дальше, ведь это обяжет США поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину.

Говоря о соглашении по ископаемым Джонсон провел параллели с ленд-лизом США в 1941 году, когда запасы союзников в Европе пополнялись с помощью долгосрочных займов.

Да, это грабеж, если смотреть с одной стороны, но таким же был ленд-лиз в 1941 году. Американцы тогда кинули нас... Я понимаю, как тревожно думать, что это соглашение может быть вымогательским для вашей страны. Но я действительно думаю, что нам нужно пройти через этот этап, осознать, чем на самом деле является это соглашение,

– подчеркнул Джонсон.

Экс-премьер Великобритании добавил, что, по сравнению с первым вариантом соглашения, сейчас Украина добилась хороших условий в соглашении.

Ранее в NYT сообщили, что США и Украина близки к заключению соглашения, что предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов. В то же время в документе до сих пор нет гарантий безопасности для Украины.