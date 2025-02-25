Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Джонсон підтримав угоду Трампа щодо копалин

Колишній прем'єр Британії в інтерв'ю Politico зауважив, що бачив останній проєкт угоди щодо рідкісноземельних металів. Джонсон вважає, оновлена угода більш сприятлива для України, а тому її варто підписати.

Він також вважає, що лише підписання угоди дасть Києву можливість рухатися далі, адже це зобов'яже США підтримувати вільну, суверенну та безпечну Україну.

Говорячи про угоду щодо копалин Джонсон провів паралелі із ленд-лізом США у 1941 році, коли запаси союзників у Європі поповнювалися за допомогою довгострокових позик.

Так, це грабіжництво, якщо дивитися з одного боку, але таким самим був ленд-ліз у 1941 році. Американці тоді кинули нас… Я розумію, як тривожно думати, що ця угода може бути здирницькою для вашої країни. Але я справді думаю, що нам потрібно пройти через цей етап, усвідомити, чим насправді є ця угода,

– наголосив Джонсон.

Експрем'єр Британії додав, що, порівняно з першим варіантом угоди, нині Україна домоглася гарних умов в угоді.

Раніше в NYT повідомили, що США та Україна близькі до укладання угоди, що надасть Вашингтону частку в доходах Києва від природних ресурсів. Водночас у документі й досі немає гарантій безпеки для України.