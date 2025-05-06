"Переговоры закончены": Трамп дал два четких сигнала Путину

Иллюзии мирных переговоров США с Украиной и Россией в надежде достичь прекращения огня исчезли. Пока Дональд Трамп выбирает свою будущую тактику в отношении войны, но уже успел дать Владимиру Путину два четких сигнала.

Такое мнение 24 Каналу высказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, отметив, что говорится именно о поддержке Украины. Она выгодна США не только как инструмент давления на Кремль, но и на своего другого врага.

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Трамп дал два четких сигнала Путину

По словам основателя движения "Демократическая Россия", уже 2 года в информационном пространстве были новости, разговоры и предположения о переговорах между Россией и Украиной. Однако изначально было очевидно, что никакого результата не будет. Теперь эта тема окончательно притихла.

"Переговоры "закончились". В окружении Трампа продолжается борьба двух взглядов – полностью выйти из переговоров или помогать Украине", – сказал он.

В то же время Трамп уже дал Путину 2 сигнала:

Белый дом готовит продажу Украине военной продукции на сумму от 50 миллионов долларов;

Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина, которое является частью более широкого документа о полезных ископаемых.

По первому, объем денег маленький, поэтому я его воспринимаю как сигнал Путину от Трампа – США дали немного, но если диктатор будет сопротивляться, сумма увеличится. Относительно второго, в тексте соглашения говорится не о конфликте, а о полномасштабном вторжении России. То есть Трамп называет вещи своими именами без компромиссов. Более того, к реализации программ фонда не могут привлекаться страны, которые помогают России,

– подчеркнул Савостьянов.

Он добавил, что одной из стран, которые помогают стране-агрессору является Китай, который является врагом США. То есть Вашингтон готовится к противостоянию с Китаем по всем направлениям.