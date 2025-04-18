"США не забыли, что Украина отдала свою ядерку": Кабмин опубликовал текст Меморандума о недрах

17 апреля Украина и США подписали Меморандум о соглашении о полезных ископаемых. Этот документ засвидетельствовал намерения сторон финализировать выгодный для обеих стран договор.

18 апреля правительство опубликовало текст меморандума об экономическом партнерстве с США, который закладывает основу для будущего соглашения о полезных ископаемых, передает 24 Канал.

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Что предусматривает Меморандум

Согласно документу, обе страны создадут совместный Фонд инвестиций, который будет направлен на финансирование восстановления инфраструктуры, поддержку бизнеса и создание экономических возможностей в Украине.

Меморандум также признает вклад Украины в укрепление международного мира и безопасности путем добровольного отказа от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Кроме того, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные с ее вступлением в Европейский Союз и соглашениями с международными финансовыми учреждениями, что гарантирует отсутствие конфликта между новым соглашением и евроинтеграционным курсом Украины.

Также в Меморандуме указано, что премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон на неделе с 21 апреля для встречи с министром финансов США Бессентом и "предоставление высокоуровневой поддержки завершению технических переговоров по условиям соглашения о создании инвестиционного фонда для восстановления".

Ожидается, что переговорные группы будут отчитываться о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершить обсуждение до этой даты и как можно быстрее подписать соглашение.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что соглашение об ископаемых должны подписать в четверг, 24 апреля.