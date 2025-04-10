Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко, отметив, что если бы США были настроены на быстрый результат, тогда они условия этого соглашения не меняли.

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О чем свидетельствует поведение США?

Соглашение о добыче украинских полезных ископаемых было изменено именно Соединенными Штатами в одностороннем порядке как по сути, так и по содержанию. Политолог объяснил, что по сути в новой редакции документа снова появился мнимый долг более 120 миллиардов долларов; распределение принятия решений фонда 3 на 2 с решающим голосом США.

Соглашение в новой редакции содержит неприемлемые для Украины положения даже не столько с точки зрения обеспечения национальных интересов, как процессуально, ведь наше государство стремится в ЕС.

Если сторона пытается объединить рамочное соглашение без взаимных обязательств, то это делается с пониманием, что процесс будет затягиваться во времени,

– считает Буряченко.

Политолог объяснил, что Трамп и его команда не понимают, удастся ли им дожать Россию, поэтому они хотят проводить еще несколько раундов переговоров и ориентироваться на дату, которая звучала в американском политикуме, 30 апреля. Трамп должен будет отчитываться о своей работе за 100 дней своего президентства.

Поэтому США не хотят попасть в неудобную ситуацию, если подпишут рамочное соглашение, а потом не будут знать, что делать, если Трамп поймет, что ресурсов дожать Путина у него нет.

"Эта версия подтверждает, что вероятнее всего тот скандал в Овальном кабинете был инспирирован со стороны США. Сейчас украинской делегации нужно очень тонко действовать. Думаю, дипломаты уже поняли намеки со стороны Соединенных Штатов", – отметил Буряченко.

Когда соглашение о минералах может быть подписано?

Политолог убежден, что как только удастся достичь долговременного мира с гарантиями безопасности для Украины, тогда процесс по подписанию соглашения о минералах пойдет очень быстро и конструктивно. Тогда Украина получит от США не тот ее обновленный вариант документа, а сбалансированный текст с выгодными для нее условиями.

В соглашении есть много интересного и перспективного для нашего государства, в том числе по послевоенному восстановлению,

– подчеркнул Буряченко.

Украине сейчас, как подытожил политолог, нужно постоянно показывать конструктив, чтобы США продолжали оказывать ей помощь и понимали, что она надежный партнер. Однако при этом не стоит соглашаться на неадекватные положения соглашения, понимая то, что надо вести диалог на нескольких треках одновременно.

Буряченко подчеркнул, что чем сильнее Украина будет в переговорном процессе, чем быстрее она вместе с американцами и европейцами сможет дожать Россию для достижения устойчивого и справедливого мира, тем скорее получит соглашение о полезных ископаемых, которое будет отвечать ее национальным интересам.