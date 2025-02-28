Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала объяснил, что для президента США Дональда Трампа была нужна быстрая "победа" в этой сделке. В то же время после пресс-конференции Трампа и Зеленского в Белом доме подписание соглашения было отложено на неопределенное время.

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Гарантий безопасности в соглашении так и не было

Николай Давидюк отметил, что руководство решило скрыть все острые углы, за которые не готово брать на себя политическую ответственность. Поэтому соглашение получилось фрагментарным, и в нем не были прописаны все детали.

Например, условие, что 50% средств Украина должна реинвестировать в следующие шаги. Какие именно следующие шаги? Означает ли это копать глубже колодец в редкоземельных металлах, или строить порты? Или порты будут строить американцы? А дороги к портам кто будет возводить? Таких вопросов там очень много,

– отметил Давидюк.

Он добавил, что долга, о котором ранее говорил Трамп, в соглашении нет, однако США, вероятно, все же ожидали от Украины определенную сумму компенсаций. Фактически, можно сказать, что видно было лишь "верхушку айсберга" предыдущего соглашения между Украиной и США. В то же время понятно, что оно было нужно Трампу, чтобы в будущем продолжать поддержку Украины.

"Так мы выиграли бы время. Соглашение довольно рамочное и больше похоже на меморандум. Но, наверное, на этом этапе большего и не требовалось. Не стоит опережать время или спешить. Все идет, как идет – Трамп задает эту динамику. Это соглашение не дает гарантий безопасности. Это вызов: они могут быть, а могут и не быть", – подчеркнул Давидюк.

Важно! Соглашение о полезных ископаемых сорвалось. Президент Украины покинул Белый дом и не подписал историческое соглашение. После этого Трамп написал в своем аккаунте в Truth Social, что Зеленский "не готов к миру".

Какие результаты встреч европейских лидеров с Трампом

Он отметил, что два предыдущих визита не дали нужных результатов. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался убедить Трампа. Он предложил, чтобы Великобритания отправила военных в Украину, а США взамен предоставили гарантии безопасности. И если Россия совершит новую атаку, то США накажут ее за это. Однако Трамп отказался.

Впоследствии в СМИ появилось заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что его встреча с Трампом была пустой тратой времени, поскольку никаких договоренностей достигнуто не было. Он также пытался обсудить вопрос Украины.

В то же время во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать гарантии безопасности, пока не будет достигнуто соглашение с Россией. В то же время он пообещал и в дальнейшем предоставлять Украине оружие, но в ограниченном количестве. Впоследствии стало известно, что соглашение не подпишут 28 февраля, как планировалось ранее.