Демонстрация бессилия: политтехнолог разобрал заявление Трампа по полезным ископаемым

Дональд Трамп заявил, что если Владимир Зеленский откажется от соглашения о полезных ископаемых, то у президента Украины будут "большие проблемы". Таким образом президент США демонстрирует бессилие, ведь не знает, что делать дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что команда Трампа даже не знает, что на самом деле будут означать эти "большие проблемы". Белый дом забыл о дипломатии, когда у президента США что-то не получается, он сразу начинает нервничать.

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Трамп демонстрирует бессилие

Политтехнолог отметил, что такое поведение свидетельствует о том, что соглашение нужно именно США. Более того, Трамп сказал, что соглашение уже есть, что не является правдой, поэтому он просто хочет "взять на понт".

Отметим, что ранее США и Украина договорились о рамочном соглашении, которое должно было бы стать полным. Недавно Зеленский сообщил, что условия документа постоянно меняются. Проект нового соглашения является совершенно другим документом, чем предыдущий, он ставит под вопрос суверенитет Украины.

Даже, если кто-то подпишет соглашение, его никогда не выполнят. Это как будто ставят пистолет к голове со словами "что ты сделаешь, если не будет". США наложат на Зеленского санкции? А Европа этого не введет. Это демонстрация бессилия,

– отметил он.

Загородний пояснил, что демонстрацию бессилия США также можно было увидеть в приостановлении предоставления военной помощи и разведданных, в попытках Трампа ввести перемирие, что ему не получилось сделать. Кроме того, долгие переговоры в Саудовской Аравии также не дали окончательного результата.

Обратите внимание! Несмотря на угрозы Трампа и позицию Зеленского (Украина не подпишет документ, если он будет угрожать вступлению Украины в ЕС, а военная помощь США не должна рассматриваться как долг), сейчас ведутся переговоры между нашей страной и США, обсуждают именно драфт соглашения.

Политтехнолог добавил, что в поведении Трампа и его команды не хватает дипломатии. Они фактически "вываливают" все, что думают в публичное пространство. Для всего мира такая политика выглядит странной. Между тем президент США начинает нервничать, когда ему что-то не получается, а проблемы только нарастают.