Фонд восстановления Украины: Шмыгаль рассказал, каково обновленное соглашение о полезных ископаемых с США

Украина и Соединенные Штаты завершили работу над окончательным текстом соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых. Документ сейчас называется "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соглашение предусматривает создание специального инвестиционного фонда, которым совместно будут управлять Украина и США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

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Какой текст соглашения о полезных ископаемых с США

"Мы фактически наработали окончательный вариант. По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически, это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу. Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США совместно будут управлять и наполнять", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, это соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности Украины. Ни президент Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его без этого.

В преамбуле соглашения очень четко указано, что, принимая во внимание желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения. Я прямо цитирую текст, и это важно для нас, чтобы понять, с какой целью оно заключено. Безопасный характер этого соглашения – это приоритет номер один для нашей страны, правительства и президента,

– подчеркнул премьер.

В соглашении есть упоминание Будапештского меморандума, что подчеркивает вклад Украины в международную безопасность, когда и добровольно отказалась от ядерного оружия.

Ожидается, что окончательное согласование документа состоится во время переговоров между президентами Украины и США.

Основные положения соглашения о полезных ископаемых:

Создание инвестиционного фонда – фондом восстановления Украины будут руководить правительства двух стран на равных началах.

– фондом восстановления Украины будут руководить правительства двух стран на равных началах. Привязка к гарантиям безопасности – соглашение является частью более широкой архитектуры безопасности Украины, включая ее путь в НАТО или другие гарантии.

– соглашение является частью более широкой архитектуры безопасности Украины, включая ее путь в НАТО или другие гарантии. Финансирование – 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будет направляться в фонд .

– 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры . Совместные взносы – как Украина, так и США будут инвестировать средства в восстановление экономики и обеспечение безопасности.

– как Украина, так и США будут инвестировать средства в восстановление экономики и обеспечение безопасности. Признание вклада Украины в международную безопасность – в соглашении упомянуто ее историческое решение о ядерном разоружении (Будапештский меморандум).

– в соглашении упомянуто ее историческое решение о ядерном разоружении (Будапештский меморандум). Совместное управление – фондом будут руководить правительства обеих стран.

Добавим, что Шмыгаль не коснулся вопроса суммы этого фонда. В этом контексте можно вспомнить недавнее заявление президента США Трампа, который говорил о сумме сделки в 1 триллион долларов. Он также еще раз подчеркнул, что США хотят вернуть свои деньги обратно, которые были потрачены на поддержку Украины.