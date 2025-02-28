Этого документа недостаточно, – Зеленский о соглашении с США об ископаемых

Владимир Зеленский отметил, что только одного соглашения о полезных ископаемых для Украины недостаточно. Стоит также усиливать обороноспособность нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время встречи в Белом доме, транслируемой в эфире национального марафона.

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Что сказал Зеленский о соглашении с ископаемыми с США

Владимир Зеленский заявил, что российские солдаты будут бояться Украины, если наша страна будет сильной.

Если мы будем недостаточно сильными, если мы будем "пустыми", если наши склады будут пустые, мы не сможем защищаться,

– заявил президент Украины.

Украинский лидер отметил, что в нашем государстве никогда не было энергетических терминалов и этот документ дает нам эти возможности. Именно следующий документ, но в этих пределах.

"Мы видим действительно хорошее соглашение. Для нас это очень важно и, я думаю, для безопасности Европы также. У нас самое большое хранилище газа в Европе и мы можем его использовать. Вы можете поддержать энергетику и мы это сделаем, как Европа поддержала нас", – сказал глава государства.

К слову, Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых является "большим обязательством США". Зеленский взамен выразил надежду, что этот документ "станет шагом вперед для Украины".