Есть существенный прогресс в соглашении по полезным ископаемым, – Свириденко

Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о полезных ископаемых. Сейчас в этом вопросе есть существенный прогресс.

Американская и украинские технические команды уже работают над соглашением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

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Что заявила Свириденко относительно соглашения о полезных ископаемых

По словам Свириденко, сейчас есть положительные изменения по соглашению об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами и создание фонда инвестиций в восстановление Украины. По мнению министра экономики Украины, технические команды очень основательно поработали над соглашением, а юристы сделали правильные акценты в его драфте.

Сейчас мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях – ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения,

– говорит Свириденко.

В то же время она добавляет, что команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении. Однако многие детали уже проработаны, поэтому уровень договоренностей должен быть достаточно высоким.

Свириденко отмечает, что соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде и предоставит возможность инвестиций в государство. Кроме этого, оно должно обеспечить условия для ощутимого экономического роста Украины и Соединенных Штатов.

К слову, ранее по соглашению о полезных ископаемых высказался и Владимир Зеленский. Он назвал переговоры с США по нему "положительными". А также анонсировал новые встречи с американской стороной.