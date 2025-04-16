Есть существенный прогресс в соглашении по полезным ископаемым, – Свириденко
- Украина и США планируют подписать соглашение о полезных ископаемых, над которым уже работают технические команды.
- Министр экономики Юлия Свириденко заявила о положительных изменениях в соглашении и подготовке меморандума о намерениях для его формализации.
- Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде и предусматривает экономический рост Украины.
Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о полезных ископаемых. Сейчас в этом вопросе есть существенный прогресс.
Американская и украинские технические команды уже работают над соглашением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.
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Что заявила Свириденко относительно соглашения о полезных ископаемых
По словам Свириденко, сейчас есть положительные изменения по соглашению об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами и создание фонда инвестиций в восстановление Украины. По мнению министра экономики Украины, технические команды очень основательно поработали над соглашением, а юристы сделали правильные акценты в его драфте.
Сейчас мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях – ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения,
– говорит Свириденко.
В то же время она добавляет, что команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении. Однако многие детали уже проработаны, поэтому уровень договоренностей должен быть достаточно высоким.
Свириденко отмечает, что соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде и предоставит возможность инвестиций в государство. Кроме этого, оно должно обеспечить условия для ощутимого экономического роста Украины и Соединенных Штатов.
К слову, ранее по соглашению о полезных ископаемых высказался и Владимир Зеленский. Он назвал переговоры с США по нему "положительными". А также анонсировал новые встречи с американской стороной.