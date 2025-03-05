Трамп намерен изменить соглашение о полезных ископаемых на "большее и лучшее", – CBS News

Американская сторона стремится внести изменения в соглашение о полезных ископаемых, которое США и Украина планировали подписать 28 февраля. Теперь Дональд Трамп хочет сделать его "больше и лучше".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News. Напомним, накануне Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых "в любое время и в любом формате".

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Подпишут ли США и Украина соглашение об ископаемых

Украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что готовы подписать соглашение о полезных ископаемых через несколько дней после того, как первоначальный план закончился спором между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о доступе к редкоземельным металлам Украины пока якобы "не остается на столе переговоров".

По словам источников издания, это соглашение не является окончательным и некоторые его положения еще могут измениться. Один из собеседников журналистов, знакомый с ходом переговоров, объяснил, что Дональд Трамп сейчас стремится к "большей, лучшей сделке".

К слову, во время своего выступления в Конгрессе Трамп заявил, что получил "важное письмо" от Владимира Зеленского, в котором он якобы выразил готовность к переговорам и достижению "прочного мира". Также, по словам президента США, Киев готов подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности.