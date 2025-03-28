Украина формирует свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых, – Свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде 28 марта сообщила, что Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых. По ее словам, Киев формирует свою позицию по соглашению и направит Вашингтону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Юлии Свириденко на часе вопросов к правительству.

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Украина формирует свою позицию по соглашению о недрах

Свириденко сообщила, что правительство получило от США текст соглашения о недрах и прорабатывает его.

По ее словам, Киев формирует свою позицию по соглашению и направит Вашингтону. При необходимости будут консультации с Верховной Радой.

Мы действительно получили текст соглашения, мы сейчас его прорабатываем. Это рабочая версия, которая отражает позицию юридических американских советников. Мы готовим свою позицию,

– рассказала она.

Свириденко добавила, любые публичные дискуссии по соглашению наносят только вред и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами.

"Очень важно надо отметить следующее: любые публичные дискуссии пока по тексту этого соглашения наносят только вред переговорам и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы обязательно выйдем с публичной позицией к депутатам Верховной Рады", - сказала министр.