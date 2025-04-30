Подписание соглашения о недрах под угрозой: США требуют больше, чем договаривались, – FT

Переговоры по соглашению о полезных ископаемых между Украиной и США испытали трудности. Все из-за требования Вашингтона подписать не только рамочный, но и детальный документ.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Совместное соглашение между Украиной и США по стратегическим ископаемым может сорваться в последний момент.

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США выдвинули новые требования к соглашению о полезных ископаемых

Издание отмечает, что Вашингтон неожиданно выдвинул дополнительные требования – подписать не только рамочный документ, но и полноценное соглашение о создании инвестфонда, которое еще должна ратифицировать Верховная Рада.

Когда первая вице-премьер Юлия Свириденко уже направлялась в США, чтобы подписать документ с министром финансов Скоттом Бессентом, тот позвонил ей с ультиматумом: или подписать все сразу, или возвращаться домой. Об этом изданию сообщили несколько украинских чиновников на условиях анонимности.

В чем суть конфликта

США требуют, чтобы Украина подписала полное соглашение, включая создание инвестиционного фонда для развития добывающей отрасли. Однако эта часть документа должна пройти ратификацию в парламенте, что делает невозможным ее подписание прямо сейчас.

Один из украинских чиновников отметил, что стороны уже согласовали рамочное соглашение и Киев готов его подписать хоть сегодня. В то же время шансы на полноценное соглашение, по его словам, "немного лучше 50 на 50".

В США, по данным FT, беспокоятся, что Украина отходит от предварительно согласованных позиций. В Белом доме опасаются снижения прозрачности соглашения, однако верят: если Киев вернется к первоначальным условиям, документ могут подписать уже 30 апреля.

Один из представителей Украины на переговорах также признал – партнеры в США разочарованы, а украинская сторона опасается, что "американцев ничем не удастся удовлетворить".