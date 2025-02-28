Что будет после подписания соглашения Украины с США: Шмыгаль назвал следующие шаги

Вскоре Украина и США подпишут соглашение о редкоземельных ископаемых. Премьер-министр нашего государства рассказал, что будет происходить после.

Денис Шмыгаль рассказал, что соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его слова во время часа вопросов к правительству.

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Что будет после

Шмыгаль очертил, что будет происходить после подписания этого соглашения. По его словам, будут следующие шаги:

будет создана соответствующая делегация, которую утвердят решением Кабинета Министров. Делегация, в свою очередь, получит соответствующие директивы;

правительства Украины и Штатов будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны.

Следующие же шаги прописаны законом Украины о международных договорах.

Что известно о договоре о создании инвестиционного фонда

Он будет иметь характер международного соглашения. По словам Шмыгаля, его будет утверждать правительство и ратифицировать Верховная Рада. В нем же будут описаны все детали о том, как оно будет работать.

Фондом будут руководить правительства Украины и США. Киев будет делать в фонд взносы от поступлений части ренты, лицензий, платежей за полезные ископаемые. В то же время полезные ископаемые и собственность Украины не будет передаваться Штатам и не является взносами в фонд.