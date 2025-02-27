Кто от Украины подпишет соглашение о природных ресурсах из США: распоряжение правительства

Украина и США должны вскоре подписать соглашение о редкоземельных ископаемых. Стало известно, кто будет подписывать его со стороны Украины.

Кабинет министров определил, кто подпишет соглашение "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления" с Соединенными Штатами Америки. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на постановление №164-р.

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Чьи имена будут под договором

Правительство уполномочило подписать соглашение первого вице-премьер-министра– министерку экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Кроме этого, ранее премьер-министр Денис Шмигаль говорил, что соглашение подпишут после того, Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности для Украины.

Теперь известно, что визит Владимира Зеленского в Белый дом запланирован на 28 февраля. Также ранее в СМИ появился текст соглашения, которую должны подписать Украина и США.

Первый вариант этого договора отклонила Украина, ведь было непонятно, что получит наше государство в обмен на свои ресурсы. Однако соглашение было доработано.