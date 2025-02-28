Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, соглашение о полезных ископаемых хорошее. Украинские дипломаты поработали хорошо.

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Договор о редкоземельных ископаемых

Тарас Загородний предположил, что подписание соглашения о редкоземельных материалах может предусматривать ленд-лиз и необходимую помощь.

Хороший документ, где стороны обязуются создать Инвестиционный фонд восстановления Украины. Я понимаю это так, если не будет помощи (от США – 24 Канал), то и соглашения также. Это документ о намерении создать систему покупки виртуальных активов,

– высказался он.

Однако, несмотря на вероятность подписания любых соглашений с США, важно понимать, что только Украина может гарантировать собственную безопасность, в частности Вооруженные Силы нашего государства.

Гарантом безопасности является ВСУ и собственные дальнобойные ракеты. После "наездов" Трампа мы видим движения в Европе. Там предлагают, чтобы ядерные гарантии нашему государству давали Франция и Великобритания,

– сказал политолог.

По его мнению, давление администрации Трампа на европейских лидеров может сработать по-другому, не как того ожидал лидер США. Мол, Европа объединит свои финансовые ресурсы и будет усиливать свои военные возможности самостоятельно, обеспечивая всем необходимым Украину.

Стоит добавить, что во время встречи в Вашингтоне, где должно было состояться соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых, Владимир Зеленский и Дональд Трамп обменялись жесткими аргументами относительно войны в Украине. Спор длилась около шести минут и сопровождалась острыми высказываниями с обеих сторон.