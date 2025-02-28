Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що, на його думку, угода про корисні копалини гарна. Українські дипломати попрацювали добре.

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Договір про рідкісноземельні копалини

Тарас Загородній припустив, що підписання угоди про рідкісноземельні матеріали може передбачати ленд-ліз та необхідну допомогу.

Гарний документ, де сторони зобов'язуються створити Інвестиційного фонду відбудови України. Я розумію це так, якщо не буде допомоги (від США – 24 Канал), то й угоди також. Це документ про намір створити систему покупки віртуальних активів,

– висловився він.

Однак, попри ймовірність підписання будь-яких угод із США, важливо розуміти, що лише Україна може гарантувати власну безпеку, зокрема Збройні Сили нашої держави.

Гарантом безпеки є ЗСУ та власні далекобійні ракети. Після "наїздів" Трампа ми бачимо рухи в Європі. Там пропонують, щоб ядерні гарантії нашій державі давали Франція та Британія,

– сказав політолог.

На його думку, тиск адміністрації Трампа на європейських лідерів може спрацювати по-іншому, не як того очікував лідер США. Мовляв, Європа об'єднає свої фінансові ресурси та посилюватиме свої військові спроможності самостійно, забезпечуючи всім необхідним Україну.

Варто додати, що під час зустрічі у Вашингтоні, де мала відбутись угода між Україною та США про корисні копалини, Володимир Зеленський та Дональд Трамп обмінялися жорсткими аргументами щодо війни в Україні. Суперечка тривала близько шести хвилин і супроводжувалася гострими висловлюваннями з обох сторін.