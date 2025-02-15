Келлог ответил, есть ли риск "слабой сделки" по окончанию войны в Украине

Президент США Дональд Трамп не позволит заключить быстрое и слабое соглашение по завершению войны в Украине. Все будет происходить в несколько этапов.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на слова спецпредставителя Трампа Кита Келлога во время выступления на Мюнхенской конференции.

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Как Трамп видит заключение мирного соглашения

На вопрос, есть ли риск быстрой и слабой сделки, Кит Келлог сказал, что Дональд Трамп не будет отдавать важных интересов. Первоначально должны быть остановлены действия на передовой.

Надо посмотреть на различные этапы. Первый – это остановка огня. Затем этап 2, 3 и так далее. Поэтому надо двигаться постепенно,

– сказал Келлог.

В США считают, что за 180 дней возможно привлечь все стороны для завершения войны. А война продлится еще минимум год. Соглашение об окончании войны, по мнению Кита Келлога, была постоянной, долговременной и обеспечила суверенитет Украины сейчас и в дальнейшем.

Также Келлог заявил, что Украина будет иметь выдающийся успех, если будет нарушено прекращение огня и все стороны на это отреагируют.