Не один: Украина и США подписали сразу три документа по соглашению о недрах, – Politico

Украина и США подписали сразу три документа по соглашению о редкоземельных ресурсах, несмотря на то, что украинская сторона попросила внести некоторые изменения в последнюю минуту.

Хотя ранее официально сообщали о том, что удалось подписать только один документ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что произошло во время подписания

По данным Politico, когда первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко прибыла в Вашингтон для подписания соглашения по ископаемым, возникли некоторые задержки, поскольку Украина якобы "уклонились от подписания основного экономического пакта и двух технических соглашений" сразу.

Впрочем, американский чиновник подтвердил изданию, что стороны подписали все три соглашения после того, как Украина попросила внести некоторые изменения в последнюю минуту.

Представитель США подтвердил, что стороны подписали все три соглашения после того, как Украина в последний момент запросила некоторые изменения, а Министерство финансов США заняло "жесткую позицию",

– говорится в статье.

Напомним, Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Сторонам удалось согласовать все детали договора о полезных ископаемых. По словам Свириденко, соглашение является частью более широкого документа о полезных ископаемых, направленного на привлечение глобальных инвестиций в Украину.