На этой неделе в США поедет украинская делегация для переговоров по соглашению о недрах

Переговоры между Украиной и США по полезным ископаемым будут продолжаться. В Вашингтон в ближайшее время поедет украинская делегация, которая представит американской стороне новый проект соглашения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра экономики Украины Юлия Свириденко, которую цитирует Associated Press.

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Стороны будут обсуждать новое соглашение о минеральных ресурсах

В проекте соглашения с США по доступу к украинским полезным ископаемым указаны различные требования, но намерения создать фонд для Украины или совместно инвестировать в ресурсы остается.

То, что мы имеем сейчас, – это документ, который отражает позицию юридической группы Минфина США,

– рассказала Свириденко.

Из Киева в Вашингтон на этой неделе поедут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов. Визиту технической команды будет предшествовать большая встреча с украинской командой, где Владимиру Зеленскому представят все справедливые пункты соглашения.

Переговоры по соглашению о недрах уже продолжаются несколько месяцев и напрягли отношения между Украиной и США. Подписать его стороны могли уже 28 февраля, но тогда сделать это помешал спор президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Некоторые украинские законодатели обнародовали новый проект соглашения. Он не понравился критикам из-за якобы попытки лишить Киев контроля над собственными природными ресурсами и инфраструктурой.

На этот раз Соединенным Штатам могут представить не рамочное соглашение, а комплексный проект, который, вероятно ратифицирует украинский парламент. Нынешнее соглашение все еще не является окончательной версией договоренностей и не отражает общую позицию сторон.

Добавим, что США рассчитывают иметь доступ к значительному количеству украинских недр. Наша страна имеет значительные залежи более 20 стратегически важных полезных ископаемых, включая титан и уран.