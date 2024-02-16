Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией: появился текст договоренности между сторонами

Президент Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Это произошло в пятницу, 16 февраля.

Документ подписан по итогам переговоров двух лидеров. Само же соглашение между сторонами состоит из 8 разделов.

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Соглашение по безопасности между Украиной и Германией

Офис Президента Украины обнародовал текст соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенного между Украиной и Германией.

Германия намерена оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь Украине защитить себя, восстановить территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, обеспечить ее свободное и демократическое будущее,

– говорится в тексте соглашения.

Германия обещает продолжать оказывать безопасность и военную поддержку Украине. В тексте соглашения указано, что Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия этого Соглашения. Речь идет о сроке в 10 лет.

Также в тексте договоренности между сторонами указано, что Германия будет поддерживать развитие Сил обороны Украины, включая (но не ограничиваясь): разработку концепции будущих Сил обороны, переход к согласованным оперативным концепциям и процедурам, командно-штабную подготовку, повышение совместимости и оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами.

Какие еще пункты вынесены в тексте документа

В соглашении прописан также вопрос, который касается оборонной промышленности. Так, Германия будет изучать пути поощрения и содействия привлечению своей оборонной промышленности к развитию оборонно-промышленной базы Украины.

Кроме этого, немецкая сторона обещает в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ, а Украина обязуется продолжать реформы, уделяя особое внимание сферам, определенным для вступления в ЕС и изложенным в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года.

В соглашении также прописан пункт "будущая агрессия". Так, в тексте документа указано, что в случае будущего вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из участников соглашения предусмотрены консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов.

Германия подтверждает, что при таких обстоятельствах она предоставит Украине при необходимости быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь, будет искать согласия в ЕС о наложении на Россию экономических и других расходов, а также консультироваться с Украиной относительно ее потребностей при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН,

– говорится в документе.

Относительно вступления Украины в ЕС, то "Германия будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и предоставлять практические указания".

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