Договоренности США и Германии недемократические, – советник Витренко о "Северном потоке-2"
Источник:24 канал
США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Однако оно не соответствует демократическим принципам, которые задекларированы странами Евросоюза.
Такое мнение в эфире 24 канала высказала советник председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. Она считает, что это соглашение поддерживает развитие монополии российского "Газпрома" в Европе.
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"Я думаю, что договоренности между США и Германией на самом деле не соответствуют демократическим принципам и тем принципам, которые задекларированы странами Евросоюза", – отметила Залищук.
Новые вызовы и угрозы
Также, по ее словам, соглашение уменьшает опасные предохранители против агрессии России и в Украине, и в Восточной Европе. Именно поэтому это создает новые вызовы и угрозы не только для Украины.
Соглашение не отвечает на главный вопрос. Как США и Евросоюз будет реагировать на возможное продолжение агрессии России в Украине,
– заметила советница Юрия Витренко.
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Залищук: соглашение вызывает сомнения
В заявлении сказано, что Германия будет прибегать к инструментам, которые приостановят транзит через "Северный поток-2", если Кремль будет прибегать к эскалационным действиям.
Это вызывает сомнения. Мы ожидаем парламентских выборов в Германии, изменится правительство и их политика и позиция может значительно отличаться,
– сказала Залищук.
Она также считает, что Россия может использовать различные диверсионные средства, которые приостановят транзит через Украину. "У Европы будет выбор: либо санкции в отношении Кремля, либо мерзнуть в Европе. Понятно, каким будет выбор", – отметила советница.
Залищук подытожила, что Украина не должна остановить свое противодействие запуску "Северного потока-2". У Украины есть ряд инструментов в юридической плоскости для продолжения противостояния.
Советник главы "Нафтогаза" о соглашении США и Германии: смотрите видео
Соглашение США и Германии: кратко
- О заключении соглашения между США и Германией стало известно 21 июля. Главная договоренность – газопровод все же достроят.
- В то же время Германия должна добиться продления договора о транзите газа еще на 10 лет – таково якобы преимущество для Украины.
- Согласно документу, Германия должна организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Его размер – 1 миллиард долларов.
- У Меркель отметили, что будут внедрять санкции, если Москва продолжит "вредную активность".