Очевидно, чтобы такой документ заработал, он должен пройти через парламентское голосование. В эфире 24 Канала народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко прокомментировала соглашение о редкоземельных ресурсах, которое Украина планирует подписать с США.

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Народный депутат отметила, что сейчас рано давать какую-то оценку этому документу. Ведь народные депутаты, как и граждане Украины до сих пор не видели ни одного текста.

Сейчас всю информацию мы получаем из открытых источников в СМИ. Поэтому давать оценку документу, которого не видела в глаза, я бы не хотела. Конечно, что только после того, как мы сможем детально проанализировать, проконсультироваться, можно будет сделать выводы и принять решение о поддержке или наоборот,

– отметила Васильченко.

По ее словам, следует подождать финальной версии текста. Но очевидно, что все готовятся, потому что это действительно очень важный вопрос и к нему нужно подходить взвешенно и ответственно.

Мы руководствуемся только национальными интересами Украины и для нас приоритет, чтобы были отстояны национальные интересы Украины в этом контексте. Для меня важным вопросом относительно гарантий безопасности – оно должно быть в отдельном соглашении, или в этом пакете, или в одном общем соглашении. То есть вопрос гарантии безопасности – ключевой,

– сказала народный депутат.

По ее словам, на фоне последних заявлений и действий со стороны США европейцы становятся более активными и делают более конкретные заявления по Украине. Украинский народ благодарен партнерам за всю поддержку, но сейчас единственной ключевой долгосрочной гарантией безопасности для Украины является интеграция в НАТО.

Обратите внимание! Издание The New York Times написали, что новая версия соглашения содержит более выгодные условия для Киева. В частности, проект соглашения больше не содержит требования о передаче Украине 500 миллиардов долларов доходов от природных ресурсов. Однако она все еще не предоставляет гарантий безопасности.

"Украинцы не должны говорить с позиции какого-то просителя, потому что украинская армия на территории Европы сейчас самая сильная и самая многочисленная. Наши военные имеют совершенно новые технологические практические знания, а не просто теоретические, которые где-то можно было пройти во время учений. То есть Украина только усилит военный союз и сможет поделиться абсолютно беспрецедентным опытом", – добавила Васильченко.

По данным СМИ, соглашение о редкоземельных ресурсах Украина и США могут подписать 28 февраля могут подписать 28 февраля. А в 26 февраля Кабинет министров Украины планирует рекомендовать подписать соглашение.