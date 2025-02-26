Очевидно, аби такий документ запрацював, він має пройти через парламентське голосування. В етері 24 Каналу народна депутатка, членкиня Комітету ВР із питань фінансів Галина Васильченко прокоментувала угоду про рідкісноземельні ресурси, яку Україна планує підписати зі США.

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Народна депутатка зауважила, що зараз зарано давати якусь оцінку цьому документу. Адже народні депутати, як і громадяни України досі не бачили жодного тексту.

Наразі всю інформацію ми отримуємо з відкритих джерел у ЗМІ. Тому давати оцінку документу, якого не бачила в очі, я б не хотіла. Звісно, що тільки після того, як ми зможемо детально проаналізувати, проконсультуватися, можна буде зробити висновки й ухвалити рішення щодо підтримки або навпаки,

– зазначила Васильченко.

За її словами, слід зачекати фінальної версії тексту. Але очевидно, що всі готуються, бо це справді дуже важливе питання і до нього потрібно підходити виважено та відповідально.

Ми керуємося лише національними інтересами України й для нас пріоритет, аби були відстояні національні інтереси України у цьому контексті. Для мене важливим питанням щодо гарантій безпеки – воно має бути в окремій угоді, чи в цьому пакеті, чи в одній загальній угоді. Тобто питання гарантії безпеки – ключове,

– мовила народна депутатка.

З її слів, на тлі останніх заяв та дій з боку США європейці стають більш активними й роблять більш конкретні заяви щодо України. Український народ вдячний партнерам за всю підтримку, але зараз єдиною ключовою довготерміновою гарантією безпеки для України є інтеграція до НАТО.

Зверніть увагу! Видання The New York Times написали, що нова версія угоди містить вигідніші умови для Києва. Зокрема, проєкт угоди більше не містить вимоги щодо передачі Україні 500 мільярдів доларів доходів від природних ресурсів. Проте вона все ще не надає гарантій безпеки.

"Українці не повинні говорити з позиції якогось прохача, тому що українська армія на теренах Європи зараз найсильніша та найчисельніша. Наші військові мають абсолютно нові технологічні практичні знання, а не просто теоретичні, які десь можна було пройти під час навчань. Тобто Україна тільки посилить військовий союз та зможе поділитися абсолютно безпрецедентним досвідом", – додала Васильченко.

За даними ЗМІ, угоду про рідкоземельні ресурси Україна та США можуть підписати 28 лютого. А у 26 лютого Кабінет міністрів України планує рекомендуватиме підписати угоду.