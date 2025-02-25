В AFP кажуть, що це може відбутися вже цього місяця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Barron's.

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Коли Україна та США підпишуть угоду

Український високопоставлений чиновник повідомив виданню, що зараз урядовці працюють над деталями.

Наразі ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона у п'ятницю для підписання угоди,

– додав він.

Таким чином, Сполучені Штати та Україна можуть підписати угоду щодо рідкісноземельних металів вже цього тижня, а саме 28 лютого.