Позорное соглашение Путина и Трампа резко повысило рейтинг Зеленского в Украине

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос после так называемого "дизельного соглашения" и давления на Киев со стороны США. Дональд Трамп невольно поднял рейтинг украинского лидера на целых 10 процентов.

В Киевском международном институте социологии считают, что это эффект "объединения вокруг флага".

Почему уровень доверия к Зеленскому вырос?

По данным КМИС, в целом Зеленскому доверяют 54% украинцев, не доверяют – 41%. Баланс доверия и недоверия составляет +13%.

В конце августа – начале сентября показатели были такими же.

Как менялся рейтинг доверия к Зеленскому / Фото КМИС

В то же время в начале октября ситуация была иной.

По результатам опроса 8 – 9 октября президенту доверяли 43% респондентов, а 52% не доверяли.

Уже 10 – 16 октября доверие выросло до 57%, а недоверие снизилось до 39%.

Как выросло доверие к Зеленскому / Фото КМИС

Справка: Среди всех опрошенных 22% заявили, что полностью доверяют Зеленскому, еще 32% – скорее доверяют. В то же время 24% совсем ему не доверяют, а 17% ответили, что скорее не доверяют.

По мнению социологов, такой разрыв можно объяснить реакцией на давление со стороны США.

Обвинения в адрес президента в якобы нежелании идти на уступки России часть общества воспринимает как давление на Украину в целом.

Украинцы могут возмущаться коррупцией в окружении президента и неудачными кадровыми решениями.

В то же время они меньше критикуют Зеленского за его действия на международной арене, в частности за поиск оборонной поддержки и отстаивание интересов Украины в отношениях с другими странами.

Кроме того, 73% украинцев не согласны с тем, что власть должна быть более уступчивой на переговорах с Россией.

В КМИС отмечают, что пока неизвестно, насколько длительным будет рост доверия. Дальнейшая динамика будет зависеть, в частности, от действий и коммуникации западных партнеров, а также от внутренней политики украинских властей.

Что известно о дизельном соглашении и давлении на Украину?

9 октября 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для этого США согласились ослабить санкционные ограничения на российский дизель.

Владимир Зеленский раскритиковал эту договоренность, заявив, что она выгодна России, которая будет получать дополнительные средства на продолжение войны.

После этого Трамп публично раскритиковал Зеленского и заявил, что Украине следует выбрать другого президента, который сможет договориться с Россией о завершении войны.