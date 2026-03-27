24 Канал Новости Украины Неожиданный визит Зеленского в Саудовскую Аравию может обернуться оборонным соглашением, – AFP
27 марта, 09:39
Обновлено - 10:36, 27 марта

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, в частности по воздушной безопасности и обмена опытом борьбы с беспилотниками.
  • На фоне визита обсуждается возможность подписания соглашения между Украиной и Саудовской Аравией о защите воздушного пространства, а также обмен украинского опыта на американские ракеты.

Владимир Зеленский неожиданно посетил регион Персидского залива, вероятно, чтобы обсудить оборонное сотрудничество. Он предложил обмен опытом борьбы с беспилотниками и планирует подписать соглашение с Саудовской Аравией о воздушной безопасности.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, который желает остаться анонимным.

Какое соглашение может подписать Украина с Саудовской Аравией?

Издание предполагает, что Украина планирует заключить с Саудовской Аравией соглашение, которое предусматривает защиту и безопасность воздушного пространства.

С начала войны на Ближнем Востоке Киев пытается поделиться собственным опытом работы с беспилотниками, отправляя специалистов в страны Персидского залива для консультаций по противодействию атакам, которые нарушают работу энергетической инфраструктуры в регионе.

Президент Украины предложил обменять украинский опыт на дефицитные и дорогостоящие американские ракеты – единственное эффективное оружие в противодействии высокоскоростным российским баллистическим снарядам.

Что известно о визите президента в страны Персидского залива?

В четверг, 26 марта, по прибытии в Саудовскую Аравию глава государства заявил, что имеет целью провести "важные встречи" в регионе.

Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать с нами ради безопасности,
– сказал он.

В то же время президент не сообщил детали своей поездки в страны Ближнего Востока.

Известно, что в Саудовской Аравии Зеленского сопровождает главный украинский переговорщик – Рустем Умеров. Он возглавлял украинскую делегацию на Ближнем Востоке в начале марта.

Важно! 20 марта Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на Ближнем Востоке находится 228 украинских специалистов в противодействии иранским дронам. Они налаживают систему местной ПВО и проводят консультации по защите критической инфраструктуры.

Визит главы государства происходит на фоне попыток Киева получить от союзников НАТО новые обязательства по поставкам критически важного американского оружия.

Что известно о предыдущих контактах Украины со странами Ближнего Востока?

  • В начале марта Bloomberg писал, что Зеленский предлагал направить на Ближний Восток лучших украинских специалистов по борьбе с иранскими дронами при условии, что лидеры стран убедят Путина согласиться на месячное перемирие в войне против Украины.

  • Через несколько дней, 7 марта, Зеленский разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.

  • Уже 10 марта украинские специалисты направлялись на Ближний Восток.

  • Издание Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники сообщало, что Украина и Саудовская Аравия ведут переговоры о крупном соглашении на поставки оружия.