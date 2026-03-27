Неожиданный визит Зеленского в Саудовскую Аравию может обернуться оборонным соглашением, – AFP

Владимир Зеленский неожиданно посетил регион Персидского залива, вероятно, чтобы обсудить оборонное сотрудничество. Он предложил обмен опытом борьбы с беспилотниками и планирует подписать соглашение с Саудовской Аравией о воздушной безопасности.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, который желает остаться анонимным.

Какое соглашение может подписать Украина с Саудовской Аравией?

Издание предполагает, что Украина планирует заключить с Саудовской Аравией соглашение, которое предусматривает защиту и безопасность воздушного пространства.

С начала войны на Ближнем Востоке Киев пытается поделиться собственным опытом работы с беспилотниками, отправляя специалистов в страны Персидского залива для консультаций по противодействию атакам, которые нарушают работу энергетической инфраструктуры в регионе.

Президент Украины предложил обменять украинский опыт на дефицитные и дорогостоящие американские ракеты – единственное эффективное оружие в противодействии высокоскоростным российским баллистическим снарядам.

Что известно о визите президента в страны Персидского залива?

В четверг, 26 марта, по прибытии в Саудовскую Аравию глава государства заявил, что имеет целью провести "важные встречи" в регионе.

Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать с нами ради безопасности,

– сказал он.

В то же время президент не сообщил детали своей поездки в страны Ближнего Востока.

Известно, что в Саудовской Аравии Зеленского сопровождает главный украинский переговорщик – Рустем Умеров. Он возглавлял украинскую делегацию на Ближнем Востоке в начале марта.

Важно! 20 марта Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на Ближнем Востоке находится 228 украинских специалистов в противодействии иранским дронам. Они налаживают систему местной ПВО и проводят консультации по защите критической инфраструктуры.

Визит главы государства происходит на фоне попыток Киева получить от союзников НАТО новые обязательства по поставкам критически важного американского оружия.

