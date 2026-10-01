Насколько реален такой сценарий, в эфире рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает 24 Канал.
Кто решает судьбу энергетического перемирия?
Комментируя слухи о возможном прекращении ударов по объектам энергетики, Иван Плачков подчеркнул, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости большой политики.
Что касается энергетического перемирия – это, скорее, политические вопросы, и их решают военные,
– подытожил Иван Плачков.
Эксперт добавил, что эффективность любых соглашений или прочность наших позиций на переговорах напрямую зависит от способности Сил обороны Украины наносить мощные ответные удары по российским объектам – не только по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но и по электростанциям и теплоэлектроцентралям (ТЭЦ) в городах РФ.
Готова ли Украина к зиме без перемирия?
По словам экс-министра, на сегодняшний день украинский энергокомплекс подготовлен на достаточном уровне. Власти и энергетики сделали все возможное, чтобы обеспечить граждан светом и теплом:
- Накоплено более 14 миллиардов кубометров газа;
- обеспечены запасы угля на складах электростанций;
- Проведен колоссальный объем ремонтных работ на разрушенном оборудовании;
- Построено много дополнительных источников малой распределенной генерации, особенно в больших городах.
В то же время Плачков отметил, что ситуацию осложняет то, что Россия изменила тактику и сейчас пытается разделить левый и правый берега Днепра, атакуя высоковольтные линии, опоры и переходы, чтобы создать искусственный дефицит электроэнергии на Левобережье.