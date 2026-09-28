Российская нефтяная инфраструктура вновь оказалась под ударами, а вместе с новыми пожарами разгорелся и политический спор. Пока в России подсчитывают убытки после атак, в США призывают Украину приостановить удары по НПЗ, ссылаясь на мировые цены на топливо.

Одной из последних целей стала нефтебаза "Эдельвейс-95" в Краснодарском крае, где после атаки возник масштабный пожар. Военный эксперт Роман Свитан объяснил для 24 Канала, почему удары по топливной инфраструктуре России влияют не только на экономику, но и непосредственно на способность российской армии вести войну.

Манипуляции вокруг нефти: причем здесь Трамп и Ближний Восток

Информационное пространство всколыхнули заявления Дональда Трампа о якобы достигнутых с Украиной договоренностях о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Риторика строится на обвинениях Украины в провоцировании глобального подорожания топлива.

Однако военный эксперт Роман Свитан подчеркивает, что такие нарративы являются откровенной манипуляцией, цель которой – сместить фокус ответственности с реальных виновников ближневосточного кризиса.

По словам эксперта, блокирование Ормузского пролива, влияющее на мировые цены, осуществляет не Иран, а американский флот и военные базы США, расположенные на берегу Персидского залива.

Иран лишь взимает так называемую контрибуционную плату за прохождение танкеров тех стран (Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия), которые предоставили свои территории для американских баз, откуда наносились удары по Тегерану.

Украина не имеет никакого отношения к ценообразованию на этом рынке, а причиной кризиса являются действия Израиля и США.

Стратегическая цель "Эдельвейс" и паралич ростовской логистики

Несмотря на геополитическое давление, Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение российской военной логистики.

Показательным является удар по нефтебазе в станице Новотитаровской Краснодарского края. Этот объект, известный как база "Эдельвейс-95", представляет собой не просто хранилище на 4500 кубометров топлива, но и серьезную перевалочную и арсенальную базу стратегического значения. Именно через нее осуществлялось снабжение российской оккупационной группировки на территории Украины и проходил трафик на черноморское побережье России.

Пожар на "Эдельвейсе-95" / скриншот из видео

Уничтожение "Эдельвейса" является частью более широкой кампании. Свитан объясняет, что украинские военные применяют комплексный подход: сначала выводятся из строя системы ПВО (С-400, "Буки", радиолокационные станции "Каста-2Е2"), затем наносятся удары по аэродромам ростовской группы (Миллерово, Ростов-Центральный, Таганрог, Батайск, Ейск) и параллельно уничтожается нефтеперерабатывающая инфраструктура (Новошахтинский, Ильский, Афипский НПЗ).

Главная цель этих действий – парализовать трассу Р-280 "Новороссия" (Ростов – Крым), по которой враг перебрасывает технику и личный состав на южный фронт, в частности в направлении Пологов, Орехова и Гуляйполя.

Цена промедления: почему прекращение ударов по НПЗ недопустимо

Наиболее критическим аспектом в вопросе ударов по российской нефтегазовой отрасли является прямая зависимость между уничтожением НПЗ и сохранением жизней украинских военных.

Эксперт подчеркнул, что чем больше будет гореть российская нефтепереработка, тем меньше солдат потеряет Украина на поле боя. Отсутствие топлива у врага напрямую снижает его наступательный потенциал и мобильность.

Военное командование несет личную ответственность за продолжение этих операций. Любая пауза в ударах по НПЗ, независимо от политического давления извне, будет измеряться кровью украинских пехотинцев.

Уничтожение первого, второго и третьего переделов нефтегазовой отрасли России остается единственным действенным механизмом относительно быстрого завершения войны нашей победой.

Осеннее наступление РФ и рекордные потери оккупантов

Эффективность украинской стратегии уже отражается на поле боя. Российская армия начала так называемое осеннее обострение, пытаясь продвинуться к месту сосредоточения своих основных стратегических резервов. Однако из-за отсутствия подготовленных оборонительных рубежей и растянутой логистики оккупанты попадают под сокрушительные контрудары ВСУ.

Наступление Сил обороны в районе Лимана: смотреть на карте

В частности, на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса успешно отбросили врага на 9 километров в районе Торского, Заречного и Ямполя. Благодаря грамотному планированию украинским силам удается зачищать населенные пункты практически без потерь.

В то же время потери России достигают рекордных показателей – более 1700 – 2000 человек в сутки. Учитывая, что российская мобилизационная машина способна приводить в строй лишь около 800 человек ежедневно, враг несет необратимые потери, что свидетельствует о негативной динамике для оккупационного контингента.