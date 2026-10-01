"Энергетическое перемирие" на фоне новых угроз: выгодны ли Украине переговоры в преддверии зимы

Уже в октябре планируется проведение встреч, главной целью которых является достижение договоренности о так называемом "энергетическом перемирии": прекращении взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса. Однако целесообразность и выгода таких шагов для нашего государства остаются под большим вопросом.

Насколько реален такой сценарий, в эфире рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает 24 Канал.

Кто решает судьбу энергетического перемирия?

Комментируя слухи о возможном прекращении ударов по объектам энергетики, Иван Плачков подчеркнул, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости большой политики.

Что касается энергетического перемирия – это, скорее, политические вопросы, и их решают военные,

– подытожил Иван Плачков.

Эксперт добавил, что эффективность любых соглашений или прочность наших позиций на переговорах напрямую зависит от способности Сил обороны Украины наносить мощные ответные удары по российским объектам – не только по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но и по электростанциям и теплоэлектроцентралям (ТЭЦ) в городах РФ.

Готова ли Украина к зиме без перемирия?

По словам экс-министра, на сегодняшний день украинский энергокомплекс подготовлен на достаточном уровне. Власти и энергетики сделали все возможное, чтобы обеспечить граждан светом и теплом:

Накоплено более 14 миллиардов кубометров газа;

обеспечены запасы угля на складах электростанций;

Проведен колоссальный объем ремонтных работ на разрушенном оборудовании;

Построено много дополнительных источников малой распределенной генерации, особенно в больших городах.

В то же время Плачков отметил, что ситуацию осложняет то, что Россия изменила тактику и сейчас пытается разделить левый и правый берега Днепра, атакуя высоковольтные линии, опоры и переходы, чтобы создать искусственный дефицит электроэнергии на Левобережье.