Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его мнению, Суровикин сегодня не обладает такой мерой субъектности, чтобы принимать столь важные решения самостоятельно.

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Путин потребовал продолжать войну

По словам оппозиционера, еще три месяца назад было понятно, что россиянам нужно сдавать Херсон и уходить с Левого берега Днепра, где российская группировка была объектом для упражнений украинской армии. Но Путин потребовал продолжать эту войну.

Если бы это решение принималось без Путина, если бы командующий не согласился с ним, это означало бы, что Суровикин пошел против главы Кремля. Я в это не верю,

– подчеркнул Яковенко.

По его мнению, будь это правдой, тогда можно было предположить, что Суровикин принял решение вопреки Путину – своему непосредственному начальнику.

"Возможно, на каком-то этапе Суровикин перестанет обращать внимание на Путина, но этот этап еще очень далеко", – считает Игорь Яковенко.

Обратите внимание! Российские пропагандисты придумали фейковую легенду о "героическом" отце командующего оккупантами Сергея Суровикина. Рассказывают, что отец был лётчиком и сбивал американские самолеты. Эту сказку распространил пропагандист и сотрудник российской телерадиокомпании Александр Сладков. Как он утверждает, Владимир Суровикин во время Корейской войны сбил 3 американских самолета и погиб, когда отводил свой истребитель от жилых домов. В российском Уссурийске в его честь установили памятную доску. Этот фейк уже появился в российской википедии.

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