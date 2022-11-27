Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. На його думку, Суровікін сьогодні не володіє такою мірою суб'єктності, щоб приймати такі важливі рішення самостійно.
До теми Майбутнє Суровікіна після здачі Херсона: що з ним зробить Путін
Путін вимагав продовжувати війну
За словами опозиціонера, ще три місяці тому було зрозуміло, що росіянам треба здавати Херсон і йти з Лівого берега Дніпра, де російське угруповання було об'єктом для вправ української армії. Але Путін постійно вимагав продовжувати цю війну.
Якби це рішення приймалось без Путіна, якби командувач не погодився з ним, це б означало, що Суровікін пішов проти очільника Кремля. Я в це не вірю,
– наголосив Яковенко.
На його думку, якби це було правдою, тоді можна було припустити, що Суровікін прийняв рішення всупереч Путіну – своєму безпосередньому начальнику.
"Можливо на якомусь етапі Суровікін перестане звертати увагу на Путіна, але цей етап ще дуже далеко", – вважає Ігор Яковенко.
Чи погодив Суровікін з Путіним відступ росіян з Херсону: дивіться відео
Як командувач Суровікін здав Херсон: важливе
- Путін всіма можливими способами намагався закріпити позиції своїх солдатів на заході Херсонщини, однак йому це не вдалось. В Інституті з вивчення війни вважають, що незрозуміло, чи дозволив Путін Суровікіну одразу повністю покинути західні території Херсонщини, чи генерал повинен був довго доводити диктатору, що обороняти місто немає сенсу. Однак все закінчилось тим, що командувач зустрівся з міністром оборони Шойгу та розіграв виставу про ухвалення наказу про відступ.
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Суровікін переконуючи Путіна в тому, що треба виходити з Херсона, переклав з себе відповідальність. Нібито не він здав Херсон, а попередники – він лише ухвалив непопулярне неприємне рішення. Тепер Суровікін починає газувати на Сході України. Росіяни намагаються взяти хоча б щось, оскільки йому треба терміново показувати результати.
- Політичний експерт Валерій Клочок вважає, що Путін був шокований, що війська Росії вийшли з Херсона. На його думку, не виключено, що командувач окупаційними військами в Україні Суровікін та міністр оборони Росії Шойгу ухвалювали це рішення. Це означає те, що на даному етапі ухвалення рішень відбувається не лише через Путіна.