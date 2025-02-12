Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Автором этого законопроекта является конгрессвумен Сара Джейкобс, которая является ведущим членом подкомитета по международным делам.

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Демократы против сокращений в USAID

Законопроект получил название "Акт о защите национальной безопасности США" (Protect U.S. National Security Act), и был внесен 11 февраля 2025 года.

Он предусматривает, что реформа USAID должна быть проведена в рамках существующих законов и не должна вредить "мягкой силе" Соединенных Штатов, что является важным элементом американской внешней политики.

Это важно, поскольку администрация президента Трампа в рамках усилий по сокращению федеральных расходов, через вновь созданный Департамент правительственной эффективности (DOGE), уже приняла решение о значительном сокращении численности работников USAID и прекращении многих программ международной помощи.

Сара Джейкобс в своем обращении к Конгрессу отметила, что в течение последних десяти дней DOGE, вместе с Илоном Маском, закрыл вебсайт агентства, заморозил работу штаб-квартиры USAID, а также отправил тысячи сотрудников в административные отпуска без сохранения выплат.

К тому же был издан приказ о прекращении большинства международных программ помощи, включая гуманитарную помощь, спасающую жизни.

Джейкобс добавила, что программы USAID являются жизненно важными для поддержки демократии, развития и гуманитарной помощи во всем мире.

К слову, агентство USAID является крупнейшим в мире донором, и только в 2023 финансовом году США выделили более 72 миллиардов долларов на международную помощь.

USAID было основано еще в 1961 году во время президентства Джона Кеннеди и с тех пор стало основным инструментом американской внешней политики.

Ежегодно агентство предоставляет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, предоставление медицинских услуг, реагирование на природные катастрофы и развитие демократии.

В частности, USAID активно поддерживает неправительственные организации, независимые медиа и социальные инициативы, что является важной составляющей стабильности и безопасности во многих странах.

Законопроект Джейкобс был представлен вместе с 15 другими демократами, и если он будет принят, это позволит сохранить эффективность USAID и его программы, имеющие прямое влияние на международную стабильность и безопасность.

Однако, несмотря на все попытки оппозиции, администрация Трампа уже заявила о намерении уменьшить численность сотрудников USAID в 34 раза, с 10 000 до 290 человек, что вызывает серьезные опасения относительно дальнейшего эффективного функционирования агентства.