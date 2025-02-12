Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Hill. Авторкою цього законопроєкту є конгресвумен Сара Джейкобс, яка є провідною членкинею підкомітету з міжнародних справ.

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Демократи проти скорочень в USAID

Законопроєкт отримав назву "Акт про захист національної безпеки США" (Protect U.S. National Security Act), і був внесений 11 лютого 2025 року.

Він передбачає, що реформа USAID повинна бути проведена в межах існуючих законів і не повинна шкодити "м’якій силі" Сполучених Штатів, що є важливим елементом американської зовнішньої політики.

Це важливо, оскільки адміністрація президента Трампа в рамках зусиль по скороченню федеральних витрат, через новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE), вже прийняла рішення про значне скорочення чисельності працівників USAID та припинення багатьох програм міжнародної допомоги.

Сара Джейкобс в своєму зверненні до Конгресу наголосила, що протягом останніх десяти днів DOGE, разом з Ілоном Маском, закрив вебсайт агентства, заморозив роботу штаб-квартири USAID, а також відправив тисячі співробітників в адміністративні відпустки без збереження виплат.

До того ж було видано наказ про припинення більшості міжнародних програм допомоги, включно з гуманітарною допомогою, що рятує життя.

Джейкобс додала, що програми USAID є життєво важливими для підтримки демократії, розвитку та гуманітарної допомоги в усьому світі.

До слова, агентство USAID є найбільшим у світі донором, і тільки у 2023 фінансовому році США виділили понад 72 мільярди доларів на міжнародну допомогу.

USAID було засновано ще в 1961 році під час президентства Джона Кеннеді і відтоді стало основним інструментом американської зовнішньої політики.

Кожного року агентство надає мільярди доларів на боротьбу з бідністю, надання медичних послуг, реагування на природні катастрофи та розвиток демократії.

Зокрема, USAID активно підтримує неурядові організації, незалежні медіа та соціальні ініціативи, що є важливою складовою стабільності та безпеки в багатьох країнах.

Законопроєкт Джейкобс був представлений разом із 15 іншими демократами, і якщо він буде ухвалений, це дозволить зберегти ефективність USAID та його програми, що мають прямий вплив на міжнародну стабільність і безпеку.

Однак, не зважаючи на всі спроби опозиції, адміністрація Трампа вже заявила про намір зменшити чисельність співробітників USAID у 34 рази, з 10 000 до 290 осіб, що викликає серйозні побоювання щодо подальшого ефективного функціонування агентства.