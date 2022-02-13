Сохраняйте спокойствие и верьте ВСУ, – командующий ООС рассказал о ситуации на Донбассе

В ООС обратились к украинцам на фоне угрозы нового вторжения России. Там отметили, что ситуация – под контролем украинских защитников и призвали не паниковать.

Соответствующее заявление вечером 12 февраля сделал генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Объединенных сил. Он пояснил, какова текущая ситуация в районе проведения ООС.

Обратите внимание Тревожных новостей о вторжении России становится больше: как успокоиться и выключить режим "паника"

Ситуация на Донбассе – стабильная

Павлюк заверил, что украинские защитники контролируют обстановку и реально оценивают ситуацию. ВСУ просчитывают все возможные сценарии развития и готовы реагировать на них. В настоящее время ситуация стабильна, существенных изменений нет. В то же время противник и дальше пренебрегает договоренностями о перемирии, отметил он.

Оккупационные войска цинично открывают огонь по украинским позициям и сосредотачивают военную технику за пределами района отвода. "Мы знаем, как реагировать на такие действия и при необходимости решительно отвечаем на провокации", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Павлюк призвал сохранять спокойствие

Накануне Генштаб ВСУ показал карту ситуации на Донбассе . Наименьшее расстояние от линии соприкосновения, на которой враг разместил технику, достигает 36 километров.

Кроме этого, Павлюк рассказал, что подразделения Объединенных сил регулярно проводят мероприятия боеподготовки и имеют все необходимое, чтобы сдерживать вооруженную агрессию. Все украинские подразделения четко выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских соглашений.

Мы готовы своевременно и адекватно реагировать на потенциальные угрозы. Поэтому сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины. Слава Украине,

– подытожил командующий.

Накануне в СНБО подчеркнули, что Украина получает мощную поддержку от союзников на фоне угрозы российского нападения. "Мы уже получили 25 самолетов с военной помощью", – уточнил Данилов.

Командующий ОС обратился к украинцам: смотрите видео