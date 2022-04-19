Сохраняйте спокойствие: жителей Полтавы предупредили об учебных стрельбах

Полтава готовится противостоять российским оккупантам. В городе 19 апреля проведут учебные стрельбы.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин.

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Сегодня, 19 апреля, – учебные стрельбы в Полтаве,

– написал чиновник.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, если они услышат звуки выстрелов или взрывов.

Напомним, российские оккупанты продолжают атаки с воздуха украинских городов. В частности, в Полтаве недавно звучали взрывы. Еще раньше ВСУ сбили вражескую ракету в Сумской области, которая летела на населенный пункт.

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