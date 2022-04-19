Про це повідомив очільник Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін.

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Сьогодні, 19 квітня, – навчальні стрільби в Полтаві,

– написав посадовець.

Він закликав місцевих мешканців зберігати спокій, якщо вони почують звуки пострілів чи вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують атаки з повітря українських міст. Зокрема у Полтаві нещодавно лунали вибухи. Ще раніше ЗСУ збили ворожу ракету в Сумській області, яка летіла на населений пункт.

Цікаво! З 10 квітня по всій території Полтавській області скоротили комендантську годину.

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