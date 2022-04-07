Рештки ракети впали у районі Липової Долини Роменського району, розповів глава ОВА Дмитро Живицький. Саме там люди й чули вибухи.

До речі Була ракета, і не одна, – у Тернопільській облраді розповіли про авіаудари по місту

Яка ситуація в районі

Голова Роменської РВА, Денис Ващенко додав, що працюють над повним відновленням автобусних маршрутів.

На території району знайшли та знищили 27 касетних елементів ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

Може зацікавити – Була ракета і не одна, – голова облради Головко про удари по Тернополю: