Союзникам НАТО было бы трудно продолжать без США, – Столтенберг об операции в Афганистане

Глава Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Европу проконсультировали по ситуации в Афганистане, и сами союзники бы не справились. В то же время призывы европейцев к военной автономии лишь разделят Альянс и Европу.

По словам генсекретаря Североатлантического альянса, администрация Байдена посоветовалась со своими союзниками по выходу из Афганистана. НАТО одобрило это решение единогласно еще в апреле 2021 года.

К теме Блинкен будет свидетельствовать перед Сенатом США по Афганистану

С Европой проконсультировались

Столтенберг подчеркнул, что консультации были "несколько искусственными". Речь идет о том, что после того как США решили выйти, другие участники Альянса не смогли бы справиться с ситуацией в Афганистане.

Другим союзникам было бы трудно продолжать без Соединенных Штатов. Это не был реалистичный вариант,

– подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО отметил, что разговоры об отдельной военной силе Евросоюза начались якобы после выхода США из Афганистана. Он считает, что новое формирование ослабит трансатлантический альянс.

Предложения по условному выходу

Люди, знакомые с генсекретарем НАТО, подчеркнули, что он не был доволен решением президента Джо Байдена покинуть Афганистан до 11 сентября без всяких условий. Столтенберг призвал "условно выйти" из страны, чтобы убедиться в том, что "Талибан" решит ситуацию путем переговоров.

Сам глава Альянса не подтвердил эту версию, но отметил, что смысла пересматривать апрельское решение без замечаний союзников не было. Мол, союзники настаивали на политическом процессе, особенно после подписания президентом Дональдом Трампом в феврале 2020 года двустороннего соглашения с талибами.



Трамп заключил двустороннее соглашение с талибами / Фото The New York Times

"Проблема заключалась в том, что талибы не хотели вести переговоры, если правительство в Кабуле будет частью этих переговоров", – пояснил Столтенберг.

Перед США встала серьезная дилемма – выйти с риском возвращения "Талибана" или остаться и дальше воевать, имея немало жертв. Поэтому решили реализовать апрельский план и убедиться в его лучшей реализации.

Многие обвинили Байдена в поспешной и хаотичной эвакуации вопреки советам высших генералов. Однако генсек НАТО его поддержал и обвинил во всем правительство Афганистана.

То, что мы увидели – это крах политического и военного руководства, что повлекло разрушение всей обороны против талибов,

– заявил он.

Все события еще будут анализировать ученые и эксперты. В частности они проверят, повлиял ли уход американских военных на решение афганского правительства.

"Главный фокус должен быть на том, как сохранить достижения в борьбе с терроризмом и вывести людей из Афганистана", – подчеркнул Столтенберг.

Раскол между НАТО и ЕС – цель Москвы

После провала операции в Кабуле, в ЕС призвали создать собственные силы быстрого реагирования. Планируют сформировать силу на 5 тысяч военнослужащих или больше, которую бы могли "развернуть" от 60 дней до года.

Глава НАТО всегда настаивал на увеличении военных расходов от европейских союзников. Впрочем, он отметил, что раскол между ЕС и США не только ослабит НАТО, но и разделит саму Европу, что является давней целью России.

"Любая попытка создать параллельные структуры ослабит способность работать вместе. С ограниченными ресурсами нам нужно предотвратить дублирование", – пояснил Столтенберг.

Ситуация в Афганистане: последние новости